TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisinde yer oynayan Hande Doğandemir, tatil sezonunu açtı. Soluğu Muğla'da alan ünlü oyuncu, pembe mayosuyla objektiflere yansımıştı. 35 yaşındaki Doğandemir'in fazla kilolarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.
Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Doğandemir, pembe mayosuyla egzersiz yaptı. Doğandemir, o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı - Son Dakika Magazin