Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı

Bodrum 'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Doğandemir, pembe mayosuyla egzersiz yaptı. Doğandemir, o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisinde yer oynayan Hande Doğandemir , tatil sezonunu açtı. Soluğu Muğla 'da alan ünlü oyuncu, pembe mayosuyla objektiflere yansımıştı. 35 yaşındaki Doğandemir'in fazla kilolarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

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