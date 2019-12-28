"Fazla kilonuzun nedeni çürük diş olabilir" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Fazla kilonuzun nedeni çürük diş olabilir' - Son Dakika

"Fazla kilonuzun nedeni çürük diş olabilir"

6 saat önce

Diş çürükleri olan bireylerde çiğneme fonksiyonun tam olarak gerçekleştirilemeyeceği için besinlerin düzgün çiğnenmeyeceğini ve bunun da fazla kiloya sebep olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr.

Diş çürükleri olan bireylerde çiğneme fonksiyonun tam olarak gerçekleştirilemeyeceği için besinlerin düzgün çiğnenmeyeceğini ve bunun da fazla kiloya sebep olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, " Diş çürükleri insan sağlığını tehdit ettiği kadar sosyal alanda da insanları olumsuz etkiliyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, vücut sağlığını olumsuz etkileyen çürük dişlerin kiloyu da etkilediğini söyledi. Dr. Gürbüz, genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin diş yüzeyinde kalmasıyla çürüğün meydana geldiğini belirterek "Diş çürüğü çoğunlukla dişin sert dokusu olan mine, onun altındaki kemiğin ve kimi zamanda kök yüzeyini örten sement dokusunun yıkılması olayıdır. Genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin diş yüzeyinde uzun süre kalmasıyla oluşur. Ağızda var olan bakteriler bu gıda artıkları ile beslenir ve bu mikroorganizmalar yardımıyla zamanla çürüğe uygun bir ortam gelişir. Bir süre sonra bu ortam dişin sert dokularında yıkıma sebep olup diş çürüklerine neden olur" diye konuştu.

KALBİ VEYA BÖBREKLERİ ETKİLEYEBİLİR

"Beslenmelerinde karbonhidratlı yiyeceklerin oranı çok yüksek olanlar, tükürük akışını ve miktarını azaltan hastalıkları olanlar, ağız hijyeni kötü bireylerde diş çürükleri rahatça oluşabilir" diyen Gürbüz, şöyle devam etti:

"Güzel ve sağlıklı dişler estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığı açısından da son derece önemli. Diş sağlığının en önemli belirtisi ise çürüksüz dişlerden geçiyor. Çok sayıda kişide gördüğümüz diş çürükleri insan sağlığını tehdit ettiği kadar sosyal alanda da insanları olumsuz etkiliyor. Çürükler bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir. Diş çürükleri olan bireylerde çiğneme fonksiyonu tam ve iyi olarak gerçekleştirilemeyeceğinden besinler düzgün çiğnenmeden yutulur, fazla kiloya sebep olabilir."

ÇÜRÜĞÜ TEMİZLEYEN BESİN YOK

Dr. Gürbüz, bazı besinlerin veya karışımların çürüğü temizlediği görüşüne ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef oluşmuş bir diş çürüğünü geri döndürüp temizleyecek herhangi bir besin mevcut değil. Fakat diş çürüğünü engelleyici besinler var. Mesela süt, yoğurt ve peynir diş sağlığımız için önemli besinler. Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korur ve çürük oluşumunun önüne geçer. Bazı antioksidan içecekler antibakteriyel özellikleri sebebiyle diş ve diş eti sağlığına iyi gelir. Çürüğü engellemek için dişler günde 2 defa doğru bir teknikle fırçalanmalı. Her akşam diş fırçalandıktan sonra diş ipi veya ara yüz fırçalarıyla dişler arası bölgeler de ayrıca temizlenmeli ve ardından hiçbir besin tüketmeden yatılmalı. Diş hekimi kontrollerine düzenli olarak gidilmeli. Yemeklerden sonra dişler fırçalanmalı. Aşırı asitli ya da yapışkanlı yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı."


Özge Gürbüz, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada
Bakan Pakdemirli: Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak Fenomen gelin adayı Naz Mila, gögüslerini sallayarak dans etti Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:31 Somali Federal Hükümet Sözcüsü: Ölü sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika Haber
17:28 NASA'dan milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak proje: Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aranacak - Son Dakika Haber
17:22 AK Parti İl Başkanı Çelik: "2020 yılında Çankırı daha iyi olacak diye ümit ediyoruz" - Son Dakika Haber
17:21 Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza - Son Dakika Haber
17:20 İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan yaşlı çifti kurtardı - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Fazla kilonuzun nedeni çürük diş olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]