Fazla merak başa da, mala da bela! Merakı yüzünden milyonluk aracından oldu! - Son Dakika

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Manavgat Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkiinde Rus plakalı lüks araçtan, sürücüsünün çıkmaz yolu fark ederek geri döndüğü sırada dumanlar çıkmaya başladı.

SÜRÜCÜ İNDİ, ARAÇ HAREKET ETTİ

Sürücü Rus uyruklu Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, araçtan dumanlar çıktığını görünce kendini dışarı attı. Sürücü araçtan indikten sonra hareket etmeye başlayan otomobil ise kesim alanına doğru 80-90 metre aşağıya indikten sonra kesilen ağaçların köküne takılarak durdu.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI



Araç, şarampole doğru hareket etmeden araçtan inen sürücü ise ekin tarlasına doğru gittikten sonra geri gelirken, şarampolden aşağıya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarıcı ve Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Aracın arkasından aşağıya inen araç sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahalede bulunulurken, içerisinde yanma olduğu ve kapılarının kilitli olduğu belirlenen otomobil, itfaiye görevlileri tarafından camları kırılmak suretiyle açılarak söndürüldü.