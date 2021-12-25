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Fazla merak başa da, mala da bela! Merakı yüzünden milyonluk aracından oldu! - Son Dakika

Fazla merak başa da, mala da bela! Merakı yüzünden milyonluk aracından oldu!

25.12.2021 14:41

Antalya'da fotoğraf çekmek için lüks aracıyla ormanlık alana giden Rus uyruklu Türk vatandaşı, korku dolu anlar yaşadı. Sürücü Alkhazur Abukae, lüks otomobilinden dumanlar çıkmaya başlayınca araçtan indi. O anda hareket etmeye başlayan araç alev alıp şarampolden yuvarlandı.

Manavgat Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkiinde Rus plakalı lüks araçtan, sürücüsünün çıkmaz yolu fark ederek geri döndüğü sırada dumanlar çıkmaya başladı.

Rus uyruklu Türk vatandaşı, merakı uğruna lüks aracından oldu

SÜRÜCÜ İNDİ, ARAÇ HAREKET ETTİ

Sürücü Rus uyruklu Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, araçtan dumanlar çıktığını görünce kendini dışarı attı. Sürücü araçtan indikten sonra hareket etmeye başlayan otomobil ise kesim alanına doğru 80-90 metre aşağıya indikten sonra kesilen ağaçların köküne takılarak durdu.

Rus uyruklu Türk vatandaşı, merakı uğruna lüks aracından oldu

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Araç, şarampole doğru hareket etmeden araçtan inen sürücü ise ekin tarlasına doğru gittikten sonra geri gelirken, şarampolden aşağıya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarıcı ve Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Rus uyruklu Türk vatandaşı, merakı uğruna lüks aracından oldu

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Aracın arkasından aşağıya inen araç sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahalede bulunulurken, içerisinde yanma olduğu ve kapılarının kilitli olduğu belirlenen otomobil, itfaiye görevlileri tarafından camları kırılmak suretiyle açılarak söndürüldü.

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Manavgat, Tragger, Türk, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fazla merak başa da, mala da bela! Merakı yüzünden milyonluk aracından oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fazla merak başa da, mala da bela! Merakı yüzünden milyonluk aracından oldu! - Son Dakika
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