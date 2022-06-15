Fazla para isteyen taksiciye itiraz edince yumruklu saldırıya uğradı - Son Dakika
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Fazla para isteyen taksiciye itiraz edince yumruklu saldırıya uğradı

15.06.2022 09:52

Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın, yumruklu saldırıya uğradı Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, bununla da yetinmeyip göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti.

Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın, yumruklu saldırıya uğradı

İSTANBUL - Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, bununla da yetinmeyip göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Kadının duruma tepki göstermesi üzerine ise yolcusuna yumruk atarak karşılık veren şoförün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'ta yaşandı. İddialara göre evine taksi çağıran bir kadın, aracın taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti. Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başlarken, bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti. Bunun üzerine sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi fakat taksici, kadını indirmek yerine yumruk attı. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fazla para isteyen taksiciye itiraz edince yumruklu saldırıya uğradı
Fazla para isteyen taksiciye itiraz edince yumruklu saldırıya uğradı
Fazla para isteyen taksiciye itiraz edince yumruklu saldırıya uğradı
Fazla para isteyen taksiciye itiraz edince yumruklu saldırıya uğradı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fazla para isteyen taksiciye itiraz edince yumruklu saldırıya uğradı - Son Dakika

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