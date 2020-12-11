Fazla ses duymak sessizliğin habercisi olabilir - Son Dakika

Büyükşehirlerin en önemli sorunu olan ve pandemi ile birlikte insanların şahsi araçlarına yönelmesiyle daha da artan trafik, stresin dışında gürültüye bağlı olarak işitme rahatsızlıklarına da yol açabiliyor.

Özellikle büyükşehirlerde adeta günlük yaşamın bir parçası olan trafik yoğunluğu, insanlarda stres gibi psikolojik etkilerin yanı sıra, fiziksel rahatsızlıklara da sebep olabiliyor. Uzmanlar Covid-19 salgınıyla birlikte insanların şahsi araçlarına yönelmesiyle trafiğin ve trafikte geçirilen sürenin daha da arttığına işaret eden ederek, trafiğin sadece stres değil, kulak ve işitme rahatsızlıklarının da sebebi olduğu uyarısında bulundu. Uzmanlar vatandaşların ve belediyelerin bu konuda önlem alması gerektiğini belirtti.

Şehir içinde yapılan gürültü ölçümlerinde şehir trafiğinin 85 desibele kadar çıktığının ölçümlendiğini belirten May İşitme Cihazları Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 8 saat boyunca 85 desibel ve üzerinde bir sese maruz kalmanın da iç kulakta bulunan tüy hücrelerinde harabiyete sebep olabildiğini söyledi. Başkurt, bu durumun hemen olmasa da ilerleyen zamanda işitme kaybına neden olacağını kaydetti.

Başkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Bireyler, işitme kaybını fark etmekte geç kalıyorlar ve hatta işitme kaybı kişinin çevresindekiler tarafından fark ediliyor. Trafiğin oluşturmuş olduğu stresten kurtulmak isterken bilinçsizce açılan müzik seviyesi, korna sesleri geçici veya kalıcı eşik kaymasına yani gürültüye bağlı işitme kaybına sebep olabilmektedir" sözlerine yer verdi.

İnsan kulağının 20-20000 Hz arasındaki sesleri duyabildiği bilgisini veren Başkurt "Gürültüye bağlı işitme kayıpları yüksek frekanslarda işitme kaybına sebep oluyor" derken bunun yanı sıra halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen tinnitus'a da sebep olabildiğini söyledi. Kulak çınlamasının kişinin istemediği sesleri aralıklarla veya sürekli olarak duyması olduğu bilgisini veren Başkurt "Gürültüye bağlı işitme kaybı ve zamanla işitme kaybına eşlik eden bir kulak çınlaması oluşursa psikolojik olarak da olumsuz etkilere yol açar ve kişinin yaşam kalitesi düşer" dedi.

Karayollarında ses yalıtımları yapılmalı

Başkurt, gürültünün kulağa zararının yanı sıra strese de sebep olduğunu belirtti. Başkurt, "Karayollarında ses yalıtımları yapılarak, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bitki çalışması, şehir planlaması ve gürültü tıkaçları kullanılarak gürültüye bağlı oluşabilecek stres ve işitme kaybı riski önlenebilir" sözlerine yer verdi. - İSTANBUL