Fazla ve ayakta yolcuyla ara sokaktan kaçan minibüs sürücülerine ceza - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu almasının yasaklanmasının ardından denetleme yapan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği, hem fazla yolcu hem de ayakta yolcu alarak uygulamaya yakalanmamak için ara sokaklardan kaçan sürücüleri durdurarak ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağının ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınacak kararların ardından belli olacağı öğrenildi. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sütlüce kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, minibüsleri durdurarak ehliyet, ruhsat ve gerekli belgelerin kontrollerinin ardından araçların içerisini kontrol etti.

FAZLA VE AYAKTA YOLCUYLA KAÇAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Denetim kapsamında polis ekipleri, bazı minibüs sürücülerinin fazla yolcu aldığı ve ayakta yolcu taşıdığını fark etti. Bunun üzerine ekipler, sürücülerin uygulamaya yakalanmamak için kaçtığı güzergaha geçerek beklemeye başladı. Beyoğlu Örnektepe'de denetime başlayan polis, ara sokaktan kaçarak gelen minibüs sürücüsünü durdurdu. Minibüsün içerisini de kontrol eden polis, sürücüye fazla yolcu olduğu gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü.

(Doğan Can Cesur/İHA)