FAZLA YOLCU ALAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ CEZA YEMEMEK İÇİN POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika

SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisi, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza yağarken ayakta yolcu alan bir minibüs şoförü, polisin ceza yazmaması için 'beni affedin" dedi.

Sultangazi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisi ekipleri, minibüslere ve otobüslere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

'BENİ AFFEDİN"

Ayakta fazla yolcu taşınan minibüslerde bulunan yolcular, aşağı indirildi. Ekipler tarafından kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bir minibüs sürücüsü polise, 'Durumum yok. Beni affedin" dedi. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. Minibüste bulunan fazla yolcular aşağı indirilirken kurallara uyulması yönünde uyarıldılar. Yolcular sürücüyü uyarmalarına rağmen, fazla yolcu almaya devam ettiğini söyledi.

VATANDAŞA SOSYAL MESAFE UYARISI

Ayrıca, banka şubelerinde işlem yaptırmak için gelenler, zaman zaman kuyruk oluşturdu. İşlem için bekleyenler sırayla içeri alınırken, sosyal mesafenin ihlal edildiğini gören motorize Yunus ekipleri uyarılarda bulundu.

Görünüt Dökümü:

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-Minibüs denetiminde görüntüler

-Sürücü ile polis arasındaki diyalog

-Sosyal mesafe uyarıbsı