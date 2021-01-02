Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza - Son Dakika

Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza

02.01.2021 12:59
Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza, System.String[]

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde fazla yolcu alan taksiciye 113 TL para cezası kesildi.

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde fazla yolcu alan taksiciye 113 TL para cezası kesildi. Denetim sırasında çalışma izin belgesi yanında olmayan bir vatandaş ise şirketi ile iletişime geçtikten sonra belgelerini gösterince yola devam etmesine izin verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birçok noktada 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde kurulan denetim noktasında ekipler, halk otobüslerini, dolmuşları ve ticari taksileri tek tek denetleyerek hem maske ve sosyal mesafe, hem de sokağa çıkma izinlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Taksi sürücüsü mecbur kaldığını söyledi

Denetlemelerde, kurallara uymayarak aracına fazla yolcu alan bir ticari taksi sürücüsü takıldı. Taksiciye Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 113 lira para cezası kesildi. Cezaya razı olduğunu belirten taksi sürücüsü, aile oldukları için taksiye almaya mecbur kaldığını söyledi. Polis ekiplerince yolcu otobüsüne yapılan denetimde çalışma belgesi yanında olmayan bir vatandaş ise şirketi ile iletişime geçti. İzin belgesini telefon üzerinden gösteren yolcunun yola devam etmesine izin verildi. - İSTANBUL

Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza
Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza
Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza
Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza
Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza

Türk Lirası, Para Cezası, Beşiktaş, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Norveçli Hedenstad'la anlaşma sağladı Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i Türk 4 kişi öldü Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Kayserispor maçında forma giyemeyecek Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Kayserispor maçında forma giyemeyecek         
13:48
Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı         
12:30
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı         
11:40
Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor         
11:09
İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor         
10:48
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı         
09:55
Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada         
09:36
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 13:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fazla yolcu alan taksiciye 113 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei