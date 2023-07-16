- Fazla yolcu olduğu için taksimetre açmayıp ekstra para isteyen taksiciye ceza yazıldı

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlardan fazla yolcu olduğunu gerekçe göstererek taksimetre açmayıp ekstra para isteyen taksici, polis ekiplerince yakalanarak kendisine toplamda 4 bin 405 TL ceza yazıldı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul Koza Mahallesi'nden Kumburgaz'a gitmek isteyen 5 vatandaşı, 34 TDN 40 plakalı ticari taksisine alan R.K. isimli şoför, fazla yolcu olduğunu söyleyerek taksimetreyi açmayıp ekstra para talep etmiş ve pazarlık yapmıştı. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Bugün, konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme

Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası Sivil Trafik ekiplerince yakalanan sürücü R.K., hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 65/1-A (Taşıma sınırının üzerinde yolcu almak) maddesinden 341 TL ve Ek2/5 (ilgili belediyeden alınan taşıma ruhsatının süresinin bittiği halde yolcu taşımacılığı

yapmak) maddesinden 4 bin 64 TL olmak üzere, toplamda 4 bin 405 TL İdari Para Cezası uygulandı. R.K.'nin kullandığı ticari taksi ise trafikten men edildi.