Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza - Son Dakika

Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza

AKSARAY'da, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan 4 sürücü ile 65 yaş üstü yolculuk yapan 1 kişiye, 392'şer lira para cezası uygulandı.

AKSARAY'da, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan 4 sürücü ile 65 yaş üstü yolculuk yapan 1 kişiye, 392'şer lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgelerinde çalışan servis işçilerini taşıyan araçları denetledi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına getirilen, kapasitenin yarısı kadar yolcu alma yönündeki genelgeye uymayan 4 araç sürücüsüne 392'şer lira ceza uygulandı. Fazla yolcular başka araçlarla gidecekleri yerlere gönderildi. Bir yakının cenazesine gittiğini belirten 67 yaşındaki Orhan Dölek'e de 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 392 lira idari para cezası uygulandı. Dölek, "Daha önce hiç dışarı çıkmamıştım. İlk çıktığımda polisler ceza yazdı" dedi. Bir yakının cenazesine gittiğini belirten 67 yaşındaki Orhan Dölek'e de 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 392 lira idari para cezası uygulandı. Dölek, "Daha önce hiç dışarı çıkmamıştım. İlk çıktığımda polisler ceza yazdı" dedi. Uygulamanın kent genelinde devam edeceği bildirildi. Uygulamanın kent genelinde devam edeceği bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi

Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı

Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı