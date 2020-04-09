Fazla yolcu taşıyan araç sürücülerine 496'şar TL ceza - Son Dakika

ADANA'da sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan 18 araç sürücüsüne 496'şar lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarım ve sanayi bölgelerinde çalışan servis işçilerini taşıyan araçları denetledi. İçişleri Bakanlığı talimatıyla koronavirüs salgınını önlemek için toplu taşıma araçlarındaki taşıma kapasitesinin yarı yarıya azaltılmasına yönelik talimatlara uymayan 18 araç sürücüsüne 'emre uymama' ve 'fazla yolcu taşıma' suçundan 496'şar lira ceza yazıldı. Minibüslerde bulunan fazla yolcular ise indirilerek başka araçlarla gidecekleri yerlere gönderildi. Uygulamanın kent genelinde devam edeceği bildirildi.