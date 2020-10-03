Fazlı Tan: "11 dakikada fırtına gibi estik ama maçın sonucu 3-3 bitti"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Tuzlaspor karşısında 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları için taraftarlardan ve herkesten özür dileyerek, "11 dakikada fırtına gibi estik ama maçın sonucu 3-3 bitti" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, "İlk 11 dakikada 3 tane gol attık 3-0 öne geçtik. Devrenin sonuna kadar 3-1 değil de 6-1'de bitebilirdi. İkinci yarının başında gol yeme hastalığımız devam ediyor. Erken bir gol yedik ve 3-2 ye geldi. Sonrasında oyunu tutmak için savunma yaparken, 3. golü kalemizde gördük. 10 kişi kaldığımız süreç içerisinde 3-3'e gelmiş maçı en azından 1 puan amacıyla tutmaya çalıştık. Üzgünüz. 4 haftada 8 gol yedik. Ciddi anlamda savunma çalışmamıza rağmen buna bir çözüm üretemedik. Bu noktada milli takım arasında daha iyi çalışıp savunmaya çözüm bulmamız gerekiyor. Daha iyi savunma yaparak gol pozisyonları vermezsek sıkıntı olmaz. Taraftarımızdan ve herkesten özür diliyoruz. 11 dakikada fırtına gibi estik ama maçın sonucu 3-3 bitti" diye konuştu.

-İHA-