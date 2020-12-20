Fazlı Tan: "Her hafta bu olaylardan yorulduk ve canımız acıyor

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, İstanbulspor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ile alakalı, "Her hafta bu olaylardan yorulduk ve canımız acıyor. 2 tane penaltımız var ama maalesef hakem takdiri diyeceğim ama net penaltı, bunları görmek zorundalar" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, maça başlangıç konsantrasyonlarının iyi olmadığını ifade ederek, "Genç bir takımız ve 3 maçta 3 galibiyet aldık. Oyuncular bu noktada maça gevşek başladı. Sonrasında bu gevşekliği rakibimiz çok iyi değerlendirdi. Onların konsantrasyonu iyiydi ve 2-0 öne geçtiler 10 dakikada. 20 dakikadan sonra planladığımız oyunu oynadık. Ama istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. İkinci yarı riskli bir başlangıç yaptık, kaybedecek bir şey yoktu. Buradan puanlarla dönmek istiyorduk. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Risk aldığımız dönemde rakibimiz durumu 3-0'a getirdi ama 70. dakikadan sonra muhteşem bir dönüş yaptı oyuncularımız. Hakem ile alakalı şunu söyleyeceğim. Her hafta bu olaylardan yorulduk ve canımız acıyor. 2 tane penaltımız var ama maalesef hakem takdiri diyeceğim ama net penaltı, bunları görmek zorundalar. Onlar verilse maçın hikayesi çok farklı olacaktı. 3-0'dan 3-3'e geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. - İSTANBUL