Fazlı Tan: "İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı" - Son Dakika

Fazlı Tan: "İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı"

01.05.2021 16:25

- Fazlı Tan: "İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı" Eskişehirspor galibiyetinin ardından konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "İki kulüp de hedefsizdi, o yüzden maç 13.30'da oynandı.

- Fazlı Tan: "İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor galibiyetinin ardından konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "İki kulüp de hedefsizdi, o yüzden maç 13.30'da oynandı. Fakat her 2 kulübün de Türk futboluna kattıkları, milli takıma yetiştirdikleri oyuncular olsun, Avrupa kupalarında ve ligdeki mücadeleleri olsun, kazandıkları şampiyonluklar ya da kupalar olsun, 2 tane güzide kulübün karşılıklı müsabakasıydı" dedi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 5-1 mağlup oldu. Deplasmandan 3 puanla ayrılan Bursaspor'da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Fazlı Tan, "İki tane güzide kulübün, önemli bir müsabakasıydı. İki kulüp de hedefsizdi, o yüzden maç 13.30'da oynandı. Fakat her 2 kulübün de Türk futboluna kattıkları, milli takıma yetiştirdikleri oyuncular olsun, Avrupa kupalarında, ligdeki mücadeleleri olsun, kazandıkları şampiyonlar ya da kupalar olsun, 2 tane güzide kulübün karşılıklı müsabakasıydı. Bizim hedefimiz play-off'du. Fakat bunu 2 hafta önce yitirmiştik. O yüzden hedefsiz kaldık, rakibimiz de ligden düştü. Bu ligde kalmak için uğraş verdiler. Onlar da ligden düştükleri için onların da bir hedefi yoktu. Maça iyi başlayan taraf Eskişehirspor kulübüydü. Bizim maç konsantrasyonumuz, isteğimiz başlangıçta çok kötüydü. Bunun da bedelini 6. dakikada golü kalemizde ödedik. 15. dakikadaki golü bulana kadar rakibimizin 2-3 tane daha net pozisyonu vardı. Bunları sonuçlandıramadılar, 15. dakikada biz beraberliği yakaladık. Sonrasında oyunu dengeledik, devrenin bitimine kadar yine iki tarafta pozisyonlar üretti" diye konuştu.

"Rakibimizin direncini kırdık"

İkinci yarı maça iyi başlayan taraf olduklarının altını çizen Teknik Sorumlu Fazlı Tan, "İkinci yarı oyuncularımıza uyarılarda bulunduk. Bunun da karşılığını maça iyi bir başlangıç yaparak aldık. 50. dakikaya kadar hemen 2 gol atarak maçı 3-1'e getirdik. Rakibimizin direncini kırdık. O dakikadan sonra rakibimizin oyun gücü düştü, oyununda kontrolü tamamen bize geçti. Sonrasında bulduğumuz 2 golle maçı da 5-1 kazandık. Bizim için önemli olan bu maçta ilk defa şans verdiğimiz oyuncular oldu. Vefa'nın dönüşü oldu. Vefa 6 ay sonra çapraz bağı ameliyatından sonra ilk defa bu maçta aramıza döndü. Bu bizim için mutluluk verici bir durumdu. 2004 doğumlu Talha Yakın kaleye geçti. İlk defa oda profesyonel anlamda Bursaspor'da formayı giydi. 2005 doğumlu 16 yaşındaki Hamza Baran Arıkan da ilk defa Bursaspor formasını giydi. Bugün de bu şekilde 3-4 Bursaspor formasını ilk defa verdiğimiz oyuncular oldu. Bu anlamda hem 5-1 skor ve hem de genç oyuncularımıza verdiğimiz fırsattan dolayı mutluyuz, umutluyuz. Artık bundan sonra yarından itibaren ligin son haftasında Keçiören ile evimizde oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fazlı Tan: İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı
Fazlı Tan: İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı
Fazlı Tan: İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı
Fazlı Tan: İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı

Eskişehirspor, Bursaspor, oyunlar, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fazlı Tan: 'İki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı' - Son Dakika Spor


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