Fazlı Tan: "İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı" - Son Dakika

Fazlı Tan: "İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı"

07.11.2020 23:03
Fazlı Tan:

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankaraspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Bursaspor'da Teknik Direktör Fazlı Tan, "İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı" dedi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankaraspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Bursaspor'da Teknik Direktör Fazlı Tan, "İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan, "Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Oyuna da iyi başlayan taraftık. Sonuçta bir korner golü ile duran top organizasyondan 1-0 öne geçtik. 1-0 öne geçtikten sonra rakibimizin topu daha fazla sahip olduğu bölüm oldu. O bölümde rakibimiz de bizim çıkış anında kaptırdığımız bir top ile beraberliği yakaladı. Beraberlik gölünden sonra tekrar oyunun hakimiyetini alan taraf bizdik. İlk yarının sonlarına kadar iki üç tane bir Recep ile, bir Ali Akman ile, iki tane Batuhanla, üç dört tane kale önü pozisyonumuz oldu. Fakat bunları golle sonuçlandıramadık" şeklinde konuştu.

Maçın ikinci yarısını iyi oynamadıklarını belirten Tan, "Rakibimiz bize göre daha üstün bir oyun oynadı. İkinci yarıda çok fazla hücum açısından etkin değildik. Üretken değildik. Çok fazla pozisyon üretemedik. Rakibimizin bize göre çok daha ciddi pozisyonları vardı. İkinci yarıdaki oyunumuzla mağlubiyeti de alabilirdik. Fakat burada kazanmak için geldiğimiz bir maçtan en azından 1 puan alıp en azından evimize 1 puanla döneceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fazlı Tan: 'İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin başkanı seçilen Joe Biden'a mesaj yağıyor! İlk tebrik Kanada Başbakanı Justin Trudeau'den geldi ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Son Dakika: Pensilvanya ve Nevada'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu Sokağa saçılan paraları vatandaşlar topladı, polis sahibini kameradan bulup teslim etti Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu         
22:43
Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı? Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı?         
22:17
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Başkanlığı kaybedip Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti         
21:27
ABD başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı oldu ABD başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı oldu         
19:51
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 23:17:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fazlı Tan: "İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei