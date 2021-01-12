Fazlı Tan: "Konsantrasyon kısmında iyi değildik" - Son Dakika

Fazlı Tan: "Konsantrasyon kısmında iyi değildik"

12.01.2021 19:48

- Fazlı Tan: "Konsantrasyon kısmında iyi değildik" Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Biz etkinlik ve konsantrasyon kısmında iyi değildik.

- Fazlı Tan: "Konsantrasyon kısmında iyi değildik"

BURSA - Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Biz etkinlik ve konsantrasyon kısmında iyi değildik. Rakibimizi kutluyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor'a 3-0 mağlup olarak elenen Bursaspor'da Teknik Sorumlu Fazlı Tan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'u tebrik eden Tan, "Biz tur atlamak için sahadaydık. Bir adım daha ilerlemek istiyorduk. Ama olmadı. Maça istediğimiz gibi başladık. Oyunu kontrol eden takımdık. Ama penaltı golüyle 1-0 mağlup duruma düştük. Rakibimiz de bunu istiyordu. Daha sonra katı bir savunma uyguladılar ve bunu aşmakta zorlandık. Üçüncü bölgede zayıf ve etkisiz kaldık. Kontralardan yediğimiz gollerle 3-0 geriye düştük. Pas yapan taraf biz olmamıza rağmen rakibimiz üçüncü bölgede başarılıydı. Devre arasındayız. Rakibimiz maç oynayarak devam ediyor. Biz etkinlik ve konsantrasyon kısmında iyi değildik" diye konuştu.

Fazlı Tan, genç futbolcu Ali Akman'ın oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili yöneltilen soruya, "Ali Akman'ın bir sakatlığı yok. Farklı bir düşüncemiz oldu. Rakip savunmada kaybolduğunu düşündük. Taktiksel anlamda değişiklik oldu. Her oyuncu sahada kalmak ister, onun da üzüntüsüyse direkt savunma odasına geçiş yaptı" diye cevap verdi.

Fazlı Tan: Konsantrasyon kısmında iyi değildik
Fazlı Tan: Konsantrasyon kısmında iyi değildik
Fazlı Tan: Konsantrasyon kısmında iyi değildik
Fazlı Tan: Konsantrasyon kısmında iyi değildik

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Ali Akman, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fazlı Tan: 'Konsantrasyon kısmında iyi değildik' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, 53 yaşında Yokohama FC ile sözleşme uzattı Mesut Özil eski hocası Mourinho'yu kızdırdı! Sarf ettiği sözlere ünlü çalıştırıcıdan büyük tepki geldi Trump, kanlı Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek         
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti         
18:37
Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor         
18:11
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü         
17:40
Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor         
16:51
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü         
14:43
Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti         
13:47
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 20:18:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fazlı Tan: "Konsantrasyon kısmında iyi değildik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei