Fazlı Tan: "Play-off hedefimize ulaşacağız"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, 3-0 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzde milli maç arası var, oyuncularımıza izin vereceğiz. Dönüşünde de Altay maçına hazırlanacağız. Art arda ikinci galibiyetimizi aldık. Serimizi sürdürüp play-off hedefimize ulaşacağız" dedi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Maçtan önce her iki tarafın farklı hedefleri vardı. Bizim matematiksel olarak Play-off hedefimiz devam ediyor. Rakip içinde ligde kalma adına kendi statlarında oynadıkları maçtan galip gelmek istiyorlardı. Rakibimiz bize göre daha iyi bir oyun oynadı, istekli oynadı. Rakibe çok pozisyon vermedik ve hızlı hücum ile kontra atakları tercih ettik. Bu netice de ilk yarı bir penaltı yakaladık ve golü bulduk. İkinci yarı oyuncularımıza uyarılarımızı yaptık. Yine aynı şekilde rakibimiz baskılı başladı. Takım savunmasını iyi uyguladık. Çok pozisyonları olmadı. 65. dakikada bizim ciddi bir pozisyonumuz var ve onu kaçırdık. 70 ve 78. dakikalarda golleri bularak kazandık. Her iki tarafın hedefli olduğu maçta 3 puan aldık. Önümüzde milli maç arası var. Oyuncularımıza izin vereceğiz. Dönüşünde de Altay maçına hazırlanacağız. Art arda ikinci galibiyetimizi aldık. Serimizi sürdürüp play-off hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. - ADANA