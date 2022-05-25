Fbı: ABD'de Aktif Silahlı Saldırgan Olayları 2021'de Yüzde 50'den Fazla Arttı - Son Dakika
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Fbı: ABD'de Aktif Silahlı Saldırgan Olayları 2021'de Yüzde 50'den Fazla Arttı

25.05.2022 12:43
Fbı: ABD'de Aktif Silahlı Saldırgan Olayları 2021'de Yüzde 50'den Fazla Arttı

ABD'de Pazartesi günü yayınlanan yeni bir rapora göre, FBI geçen yıl ülkede 61 silahlı saldırıyı aktif silahlı saldırgan olayı olarak tanımladı.

ABD'de Pazartesi günü yayınlanan yeni bir rapora göre, FBI geçen yıl ülkede 61 silahlı saldırıyı aktif silahlı saldırgan olayı olarak tanımladı. Bu olaylarda, silahlı saldırganlar hariç 103 kişi öldü, 140 kişi de yaralandı.

LOS ANGELES, 24 Mayıs (Xinhua) -- ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yayınladığı yeni bir raporda, 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aktif silahlı saldırgan olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla arttığını açıkladı. Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, FBI geçen yıl ülkede 61 silahlı saldırıyı aktif silahlı saldırgan olayı olarak tanımladı. Bu olaylarda, silahlı saldırganlar hariç 103 kişi öldü, 140 kişi de yaralandı.

"2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Aktif Silahlı Saldırgan Olayları" başlıklı rapora göre, 2021'de tanımlanan aktif silahlı saldırgan olaylarının sayısı 2020'ye göre yüzde 52,5 ve 2017'ye göre yüzde 96,8'lik bir artışı temsil ediyor. Aktif silahlı saldırgan olayı verileri, 2017 ile 2021 arasındaki dönem için bir artış eğilimini ortaya koyuyor.

Fbı: ABD'de Aktif Silahlı Saldırgan Olayları 2021'de Yüzde 50'den Fazla Arttı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir erkek, bir kitlesel silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına buket bırakıyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Jie/Xinhua)

2021'deki kayıplar, son beş yıl boyunca en yüksek üçüncü toplam kayıp sayısını temsil ediyor. 2021 yılı ayrıca, 2017-2020 dönemi için ortalamanın (92,3) üzerinde ve 2020'ye göre yüzde 171,1 artışla 2017'den bu yana en yüksek ölüm sayısına ulaştı. FBI 2021 için ayrıca, "özellikle, ya bir günde ya da birkaç gün boyunca çeşitli yerlerde, birçok yerde ateş açan silahlı saldırgan" gibi gezici aktif silahlı saldırganları içeren yükselen bir eğilim gözlemlediğini de açıkladı. 2021'deki 61 olay, 61 silahlı saldırgan tarafından gerçekleştirildi. Rapora göre, silahlı saldırganlardan 60'ı erkek, biri kadındı. FBI, aktif silahlı saldırganı, meskun bir yerde insanları bilfiil öldürme ya da öldürmeye teşebbüs olayına karışan bir veya birden fazla kişi olarak tanımlıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı istihbarat ve analiz eski müsteşar vekili John Cohen, ABC News'te Pazartesi günü yayınlanan haberde, ülkede aktif silahlı saldırgan olma yönünde bir eğilim görüldüğünü söyledi. Haberde Cohen'in, "ABD, ideolojik inançlarını ileri taşımak isteyen ya da kişisel bir mağduriyet algısına dayanan silahlı saldırganlarda bir artış yaşadığımız birden fazla yılı kapsayan bir eğilimin içinde bulunuyor" sözlerine yer verildi. Cohen, "Nüfusumuzun giderek büyüyen bir alt kümesi, şiddetin, bir kişinin ideolojik inançlarını ifade etmesinin ya da kişisel bir mağduriyet algısı için çözüm aramasının kabul edilebilir bir yolu olduğuna inanıyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Fbı: ABD'de Aktif Silahlı Saldırgan Olayları 2021'de Yüzde 50'den Fazla Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fbı: ABD'de Aktif Silahlı Saldırgan Olayları 2021'de Yüzde 50'den Fazla Arttı - Son Dakika
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