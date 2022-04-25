FBI: ABD'de polis cinayetleri 2021'de yüzde 59 arttı - Son Dakika

NEW ABD'de geçen yıl görevi sırasında öldürülen polis sayısının yüzde 59 arttığı belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, katıldığı bir televizyon programında, 2021'de saldırıya uğrayarak ölen polis sayısının yüzde 59 artışla 73'e çıktığını söyledi.

Wray, "Polise yönelik şiddet yeterince ilgi çekmiyor." dedi.

Devriye sırasında tuzağa düşürme veya silahla karşılık verme gibi nedenlerle 2021'de her beş günde bir polisin öldürüldüğüne dikkat çeken Wray, "Polis rozeti taşımanız sizi hedef kılmamalı." ifadesini kullandı.

Programda, bu yıl 1 Nisan'a kadar 17 polis memurunun vurularak öldürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan, Wray'ın açıklamalarına karşılık Washington Post'un kayıtlarına göre, son 7 yıldır her sene yaklaşık 1000 kişinin polis tarafından vurularak öldürüldüğü, bunlarla ilgili açılan davaların ise yalnızca küçük bir kısmının cezai suçlamalara yol açtığı bilgisi paylaşıldı.