Son Dakika Haberleri: FBI'dan California'daki silahlı saldırıya "iç terörizm" soruşturması
Son Dakika Güncel Haber

FBI'dan California'daki silahlı saldırıya "iç terörizm" soruşturması

1 saat önce

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duydurdu.

FBI'dan California'daki silahlı saldırıya
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duydurdu.
FBI, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde 3 kişinin öldüğü ve 12 kişi yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Kurum adına açıklama yapan FBI yetkilisi John Bennet, yapılan incelemelerin ardından saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve yemek festivaline plan dahilinde saldırdığını kaydetti.
Saldırganın yemek festivalinin yanı sıra aralarında dini yapılar, siyasi kuruluşlar, federal binalar ve mahkemelerin de olduğu bir saldırı listesi yaptığını vurgulayan Bennet, saldırının "iç terörizm" kapsamında ele alınacağını vurguladı.
John Bennet, "Yaptığımız incelemeler sonucunda saldırganın şiddet içerikli ideolojileri savunduğuna dair bir çok delil bulduk. Bölücü bir mantalite ile karşılaştık. Saldırganın çok çeşitli şiddet eylemlerine meyil gösterdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen hafta, Santino William Legan adlı bir beyaz Amerikalı, genellikle Güney Amerika kökenli insanların katıldığı yemek festivaline saldırı düzenleyerek 2'si çocuk 3 kişiyi öldürmüş, 12 kişiyi de yaralamıştı.
Legan, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.
Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu
Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 01:42:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FBI'dan California'daki silahlı saldırıya "iç terörizm" soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]