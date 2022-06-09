FBI'dan, Cumhuriyetçi Vali adayına "Kongre baskınında yer aldığı" gerekçesiyle gözaltı - Son Dakika
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FBI'dan, Cumhuriyetçi Vali adayına "Kongre baskınında yer aldığı" gerekçesiyle gözaltı

09.06.2022 19:14
FBI'dan, Cumhuriyetçi Vali adayına "Kongre baskınında yer aldığı" gerekçesiyle gözaltı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Federal mahkeme kayıtlarında, Kelley'in Allendale kasabasındaki evinin bu sabah FBI tarafından basıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.

Bugün mahkemeye çıkacağı aktarılan kayıtlarda, Kelley'in "giriş kısıtlaması olan bir binaya kasten girme", "düzeni bozacak eylemler", "bir kişi ya da mülk karşı fiziksel şiddet eylemi", "ABD mülküne karşı kasten zarar verme" olmak üzere toplam 4 suçla yargılanacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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