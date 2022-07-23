FBI'dan Huawei için dikkat çeken nükleer suçlaması! - Son Dakika
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FBI'dan Huawei için dikkat çeken nükleer suçlaması!

23.07.2022 23:00
FBI'dan Huawei için dikkat çeken nükleer suçlaması!

FBI, Huawei ekipmanları hakkında korkunç iddialar ortaya attı. FBI yetkililerine göre Huawei, ABD'nin nükleer iletişimini bozabilir.

Çinli teknoloji devi Huawei'yi ağından çıkarmaya çalışan ABD, şirketin telekomünikasyon ekipmanlarını inceliyor. FBI'dan gelen son iddiaya göre ise Huawei ekipmanları, ABD'nin nükleer silahları da dahil olmak üzere Savunma Bakanlığının iletişimini bozma potansiyeline sahip.

FBI: Huawei, ABD'nin nükleer iletişimini bozabilir

Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanlarıyla donatılan ABD baz istasyonları inceleme altında. CNN tarafından hazırlanan son FBI araştırması, Huawei'in, iletişim ekipmanları aracılığıyla ABD ordusuna ait hassas verileri elde edebileceğini söyledi. Hatta Çin hükümetinin, ABD'nin nükleer bilgilerini erişebileceğini iddia etti.

FBI'dan Huawei için dikkat çeken nükleer suçlaması!

ABD'nin Ortabatı eyaletlerinde kullanılan Huawei ekipmanları, askeri üslerin yakınında olmasıyla dikkat çekiyor. FBI'ın açıklamasına göre bu ekipmanların hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ABD Stratejik Komutanlığındaki iletişimin sızdırılabileceği belirtildi.

ABD, Huawei'nin kökünü

Oldukça hassas bölgelerde bulunan Huawei teçhizatlarının askeri istihbarat toplamak için kullanılabileceği aktarıldı. FBI yetkilileri, nükleer sistemlerin de tehlikede olabileceğine inanıyor. CNN'e konuşan eski bir FBI yetkilisi, "Nükleer üçlü (bir tür nükleer silah) ile komuta ve kontrol yeteneğimizi etkileyecektir" dedi.

FBI Direktörü Christopher Wray şu ifadeleri kullandı:

Her 12 saatte bir, Çin karşıtı istihbarat soruşturması açıyoruz. Diğer tüm büyük ulusların toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programına sahip oldukları ve Amerikalıların kişisel ve kurumsal verilerini her ulusun toplamından daha fazla çaldıkları siber hırsızlıklarından bahsetmiyor bile.

Anonim kaynaklar şimdilik Çin'e veya başka bir ülkeye veri sızdırılıp sızdırılmadığını bilmiyor, ancak Çin hükümeti ABD'yi gözetleme iddiasını reddetti. Ayrıca Huawei ise baz istasyonlarındaki ekipmanların, Savunma Bakanlığının iletişim spektrumunda çalışmadığını belirtti.

FBI'dan Huawei için dikkat çeken nükleer suçlaması!

Eski ABD Başkanı Obama dönemine kadar uzanan Huawei anlaşmaları, bir süredir yetkililer tarafından mercek altında. Örneğin geçtiğimiz hafta Beyaz Saray, ulusal güvenliği tehdit oluşturduğu iddiasıyla Huawei'yi ve telekomünikasyon ekipmanlarını araştırdığını doğruladı.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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