FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını - Son Dakika
Son Dakika Dünya FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını - Son Dakika Dünya

FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını

31 dakika önce

FBI, insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında Los Angeles'ta bulunan Filipinler merkezli kiliseye düzenlediği baskında iki kilise yetkilisini sahte nikah kıymak suçundan tutukladı.

FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde bulunan bir kiliseye baskın düzenleyen güvenlik görevlileri, sahte evlilik yoluyla göçmenlere yardım ettiği öne sürülen iki din görevlisini gözaltına aldı.


Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Los Angeles'ta bulunan Filipinler merkezli bir kiliseye baskın düzenledi. FBI, insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında düzenlenen baskında iki kilise yetkilisinin sahte nikah kıymak suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

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Los Angeles, Filipinler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:02 
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