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FBI'dan Los Angeles'taki Filipinler merkezli kiliseye 'anlaşmalı evlilik' baskını
31 dakika önce
FBI, insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında Los Angeles'ta bulunan Filipinler merkezli kiliseye düzenlediği baskında iki kilise yetkilisini sahte nikah kıymak suçundan tutukladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde bulunan bir kiliseye baskın düzenleyen güvenlik görevlileri, sahte evlilik yoluyla göçmenlere yardım ettiği öne sürülen iki din görevlisini gözaltına aldı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Los Angeles'ta bulunan Filipinler merkezli bir kiliseye baskın düzenledi. FBI, insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında düzenlenen baskında iki kilise yetkilisinin sahte nikah kıymak suçundan gözaltına alındığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:02
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