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FBI'dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara "telefonlarınızı evde bırakın" uyarısı - Son Dakika

FBI'dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara "telefonlarınızı evde bırakın" uyarısı

02.02.2022 21:36
FBI'dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara "telefonlarınızı evde bırakın" uyarısı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına katılacak ABD'li sporculara olası bir siber saldırıya karşı telefonlarını evde bırakmaları, Çin'de ise kullan-at telefon kullanmaları uyarısında bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına katılacak ABD'li sporculara olası bir siber saldırıya karşı telefonlarını evde bırakmaları, Çin'de ise kullan-at telefon kullanmaları uyarısında bulundu.

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak sporculara "siber güvenlik" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "FBI, ABD'li sporculara kendi kişisel cep telefonlarını evde bırakma ve Çin'de bulundukları süreçte kullan-at telefon kullanmalarını öneriyor. Birçok batı ülkesindeki ulusal olimpik komiteleri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle aynı uyarıyı kendi sporcularına yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Şu anda herhangi bir siber saldırı tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yine de tetikte olunması gerektiğinin altı çizildi.

ABD Pekin Olimpiyatlarına diplomatik boykot uyguluyor

ABD yönetimi aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FBI'dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara 'telefonlarınızı evde bırakın' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FBI'dan Pekin Olimpiyatlarına katılacak sporculara "telefonlarınızı evde bırakın" uyarısı - Son Dakika
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