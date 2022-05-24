FBI: DEAŞ bağlantılı bir Iraklı eski Başkan Bush'u öldürmek için ABD'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

FBI: DEAŞ bağlantılı bir Iraklı eski Başkan Bush'u öldürmek için ABD'ye geldi

24.05.2022 22:53
FBI: DEAŞ bağlantılı bir Iraklı eski Başkan Bush'u öldürmek için ABD'ye geldi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2020 Eylül'de ABD'ye giriş yapan bir Irak vatandaşını, DEAŞ ile bağlantılı olarak eski ABD Başkanı George W. Bush'u öldürmeyi planlamak ve Bush'un Teksas'daki evini gözetlemekle suçladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2020 Eylül'de ABD'ye giriş yapan bir Irak vatandaşını, DEAŞ ile bağlantılı olarak eski ABD Başkanı George W. Bush'u öldürmeyi planlamak ve Bush'un Teksas'daki evini gözetlemekle suçladı.

ABD basınının bir FBI yakalama emrine dayandırdığı haberine göre, Ohio'nun Columbus kentinde yaşayan Shihab Ahmed Shibab isimli bir Irak vatandaşı, terör örgütü DEAŞ'a destek sağlamak istedi.

FBI'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen gizli tanıklar, Shibab'ın Irak'ın işgalinin sorumlusu olarak gördükleri Bush'u öldürmeyi planladığını aktardı.

Söz konusu yakalama emrinde Shibab, "eski bir başkana tehdit", "DEAŞ'a somut destek" ve "vize sahteciliği" ile suçlanıyor.

Emirde, ABD'ye 2020 Eylül'de yasal yollarla girdiğine işaret edilen Shibab'ın daha sonra siyasi sığınma talep ettiği ve göçmenlik statüsünü korumak için ABD vatandaşı bir kadın ile evlenmeye çalıştığı kaydedildi.

Emirde Shibab'ın Bush'un Teksas'ın Dallas kentinde bulunan evini de gözetlediği aktarıldı.

YORUMLAR
500
ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı Irak'ta DEAŞ saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı Irak'ta DEAŞ saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı
Kaynak: AA

Federal Soruşturma Bürosu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI: DEAŞ bağlantılı bir Iraklı eski Başkan Bush'u öldürmek için ABD'ye geldi - Son Dakika


Son Dakika
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 22:57:44. #1.13#
SON DAKİKA: FBI: DEAŞ bağlantılı bir Iraklı eski Başkan Bush'u öldürmek için ABD'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement