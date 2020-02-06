FBI Direktörü Wray: "Bize, Çin'den daha büyük adli tehdit teşkil eden başka ülke yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel FBI Direktörü Wray: 'Bize, Çin'den daha büyük adli tehdit teşkil eden başka ülke yok' - Son Dakika

FBI Direktörü Wray: "Bize, Çin'den daha büyük adli tehdit teşkil eden başka ülke yok"

20 dakika önce

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ABD'deki 56 bölge ofisinde Çin'in teknoloji hırsızlığına ilişkin devam eden bin soruşturma bulunduğunu belirterek, Çin'i ABD için en büyük adli tehdit olarak tanımladı.

FBI Direktörü Wray:

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ABD'deki 56 bölge ofisinde Çin'in teknoloji hırsızlığına ilişkin devam eden bin soruşturma bulunduğunu belirterek, Çin'i ABD için en büyük adli tehdit olarak tanımladı.


Wray, Washington merkezli Uluslararası Stratejik Etütler Merkezinin düzenlediği konferanstaki konuşmasında, Çin'in Amerikan teknolojilerinin fikri mülkiyetini çalmak için her yola başvurduğunu söyledi.

Geçen yıl Çin'in teknoloji hırsızlığına ilişkin 24 kişinin tutuklandığını belirten Wray, yılbaşından bu yana aynı konuyla ilişkili tutuklanan kişi sayısının 19'a ulaştığını kaydetti.

Wray, "Komünist Çin'den daha büyük bize adli tehdit teşkil eden başka ülke olmadığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in, Amerikan üniversitelerinin erişim konusunda açık davranmasından faydalandığına işaret eden Wray, Pekin'in ABD üniversitelerinde kurduğu enstitü ve kampüs organizasyonları üzerinden teknoloji hırsızlığına giriştiğini iddia etti.


Wray, "Şu an itibarıyla 56 bölge ofisimizde ve tüm sektörlerde olmak üzere, FBI'ın elinde Çin'in Amerikan teknolojilerini çalma girişimlerine dair devam eden bin soruşturma var." dedi.

ABD Adalet Bakanı: "Çin, ABD'nin en büyük jeopolitik hasmı"

Ulusal İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina da konferanstaki konuşmasında, Çin'in özellikle de Amerikan uçak ve elektrikli araçlarının teknolojilerini çalmaya kalkıştığını belirtti.

Evannina, Çin'in yaptığı teknolojik hırsızlıkların ABD'ye yıllık 300 ile 600 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

ABD Adalet Bakanı William Barr ise Çin'i, "ABD'nin en büyük jeopolitik hasmı" olarak tanımlarken, Pekin'in özellikle de 5G telekomünikasyon konusunda küresel bir üstünlük peşinde olduğuna dikkati çekti.


Barr, "Çin zaten gizli şekilde büyük bir avantaj elde etmiş durumda ve şu anda 5G konusunda başı çekiyor. Piyasanın yüzde 40'ını halihazırda ele geçirmiş durumdalar ve şimdi ise hırslı şekilde bir dengenin peşindeler." ifadelerini kullandı.

FBI'ın Çin adına ajanlık yapanlarla mücadelesi

FBI son zamanlarda Çin adına ajanlık yapanlarla mücadeleye hız vermiş durumda.

ABD Dışişleri, geçen yıl iki Çinli diplomatı Virginia'daki bir askeri üsse girmeye çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı etmişti.

ABD'de eski bir Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) çalışanı ise Çin ile espiyonaj ilişkisi kurduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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