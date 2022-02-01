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FBI Direktörü Wray, Çin tehdidinin her zamankinden daha güçlü olduğu görüşünde - Son Dakika

FBI Direktörü Wray, Çin tehdidinin her zamankinden daha güçlü olduğu görüşünde

01.02.2022 11:00
FBI Direktörü Wray, Çin tehdidinin her zamankinden daha güçlü olduğu görüşünde

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Batı'ya yönelik Çin tehdidinin hiç olmadığı kadar güçlü ve zararlı olduğunu belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Batı'ya yönelik Çin tehdidinin hiç olmadığı kadar güçlü ve zararlı olduğunu belirtti.

Wray, Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde yaptığı konuşmada, Pekin'i geniş çaplı siber saldırılar düzenleyerek Amerikan fikir ve inovasyonlarını çalmakla suçladı.

FBI'ın yaptığı yaklaşık 2 bin soruşturmanın, Çin hükümetinin ABD'nin bilgi ve teknolojisini çalmaya odaklandığını gösterdiğini söyleyen Wray, "Fikirlerimize, inovasyonumuza ve ekonomik güvenliğimize Çin'den daha büyük bir tehdit yok." ifadesini kullandı.

Wray, her 12 saatte bir Çin'den siber saldırı operasyonlarıyla karşılaştıklarını, Çin devleti için çalışan bilgisayar korsanlarının diğer tüm ülkelerden daha fazla kişisel ve kurumsal veri çaldıklarını vurguladı.

Çin'in ekonomik casusluk faaliyetlerinin Amerikan şirketlerinin gerilemesine yol açtığını ileri süren Wray, bunun çok sayıda sektörde hissedilen bir zarar olduğunu ifade etti.

FBI Direktörü, 2017'de göreve geldiğinden bu yana Çin tehdidinden bahsettiğini belirterek "Bu tehdit, daha önce olmadığı kadar güçlü ve zarar verici bir seviyeye ulaşmıştır." diye konuştu.

Çin hükümeti ise ABD yönetiminin uzun süredir kendilerine yönelttiği bu tür suçlamaları reddediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FBI Direktörü Wray, Çin tehdidinin her zamankinden daha güçlü olduğu görüşünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: FBI Direktörü Wray, Çin tehdidinin her zamankinden daha güçlü olduğu görüşünde - Son Dakika
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