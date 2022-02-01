FBI Direktöründen "Çin tehdidi her zamankinden daha yoğun " uyarısı - Son Dakika

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Çin hükümetinin Batılı ülkelere yönelik tehdidinin her zamankinden daha yoğun ve daha zarar verici olduğunu açıkladı.

Wray, FBI tarihine ilişkin başkent Washington DC'deki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

FBI Direktörü olmasından bu yana Çin tehdidi konusunda birçok açıklaması olduğuna işaret eden Wray, "Çin'in batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici. Bu tehdide hep birlikte odaklanmamız hayati öneme sahip." diye konuştu.

Wray, Çin'in küresel süper güç olma yolunda ilerlediğini ve bu süreçte de iş birlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade, çalan ve tehdit eden bir tavır takındığını belirtti.

Wray'den Çin'e Sovyetler Birliği benzetmesi

Çinli bilgisayar korsanlarının, diğer tüm ülkelerin toplamından daha çok kişisel ve şirket verilerini çaldığını iddia eden Wray, her 12 saatte bir Çin'e yönelik karşı istihbarat operasyonu dosyası açtıklarını kaydetti.

Wray, "Sovyetler Birliği'nin geçmişteki tehditleri ile Çin hükümetinin şu andaki tehditleri arasında yüzeysel benzerlikler var. Çin yönetimi de tıpkı Sovyetler Birliği gibi, bizim Amerikalılar olarak değer verdiğimiz temel özgürlükleri, temel insan haklarını ve demokratik normları reddediyor." ifadesini kullandı.

Çin hükümeti ile Sovyetler Birliği'nin bir noktada ayrıldığına işaret eden Wray, ABD ile Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman birbirine dev yaptırımlar uygulamadığını ya da birbirlerinin üniversitelerine öğrenci göndermediğini belirtti.