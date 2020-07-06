FBI, Ghislaine Maxwell'e düzenlediği operasyonun maliyetini açıkladı - Son Dakika

FBI, Ghislaine Maxwell'e düzenlediği operasyonun maliyetini açıkladı

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e reşit olmayan genç kızları temin etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell (58), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e reşit olmayan genç kızları temin etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell (58), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. FBI'ın yaptığı operasyonun maliyetini açıkladı.

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ABD'yi sarsan cinsel istismar olayında flaş bir gelişme yaşandı. Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı ve kara kutusu İngiliz Ghislaine Maxwell, tutuklandı. Epstesin, geçen yıl 10 Ağustos'ta yargılanmayı beklediği Manhattan'daki hapishanede intihar etmiş ve ardında birçok soru işareti bırakmıştı. FBI Maxwell'e düzenlediği operasyonun maliyetini paylaştı.FBI ekipleri,Maxwell'e yaptığı operasyonun maliyetinin 4 milyon 900 bin ABD Dolar olduğunu açıklandı.

HÜCREDE İNTİHAR ETMİŞTİ

66 yaşındaki milyarder Epstein, hakkındaki federal suçlarla ilgili yargılanmayı beklerken kendisini asarak tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti. Epstein, daha önce Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı. Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.


Jeffrey Epstein, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya FBI, Ghislaine Maxwell'e düzenlediği operasyonun maliyetini açıkladı - Son Dakika Dünya
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