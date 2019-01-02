FBI'ın da yer aldığı ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
17 dakika önce
ABD heyeti, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşecek.
ABD
heyeti, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşecek. FBI yetkililerinin de yer aldığı ABD heyeti ile görüşmelerde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin soruşturmalar da gündeme gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:50
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