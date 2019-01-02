Son Dakika Haberleri: FBI'ın da yer aldığı ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

FBI'ın da yer aldığı ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

17 dakika önce

ABD heyeti, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşecek.

FBI'ın da yer aldığı ABD heyeti Türkiye'ye geliyor, System.String[]
ABD heyeti, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşecek. FBI yetkililerinin de yer aldığı ABD heyeti ile görüşmelerde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin soruşturmalar da gündeme gelecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:50 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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