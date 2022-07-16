FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu kaçakçısı Quintero yakalandı - Son Dakika
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FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu kaçakçısı Quintero yakalandı

16.07.2022 10:21

- FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu kaçakçısı Quintero yakalandı Federal Soruşturma Bürosu'nun en çok aranan 10 kaçak listesinde yer alan uyuşturucu kaçakçılığı lideri Rafael Caro Quintero'nun Meksika'da güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı bildirildi.

- FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu kaçakçısı Quintero yakalandı

MEXİCO CİTY - Federal Soruşturma Bürosu'nun en çok aranan 10 kaçak listesinde yer alan uyuşturucu kaçakçılığı lideri Rafael Caro Quintero'nun Meksika'da güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı bildirildi.

Meksika Donanma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Meksika ve ABD hükümetleri tarafından yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılığı örgütü lideri Rafael Caro Quintero, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Choix kenti etrafında yakalandı. Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı ve SEMAR tarafından ortak yürütülen operasyonla Choix kentindeki kırsal bir alanda tespit edilen Quintero, çalılıkların arkasına saklandığı sırada Max adlı bir eğitim köpeğinin yardımıyla bulundu.

İadesi istenecek

Olayın ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland bir açıklama yaparak Meksikalı yetkililere teşekkür etti. Caro Quintero tarafından 1985'de kaçırılan ve işkence yapılarak öldürülen ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi ajanı Enrique Camarena'ya atıfta bulunan Merrick, "ABD kolluk kuvvetlerini kaçıran, işkence yapan ve öldüren hiç kimse için saklanacak yer yok" ifadelerini kullandı. Bakan Garland ayrıca Meksikalı yetkililerden Quintero'nun iadesini isteyeceklerini de duyurdu.

Guadalajara Kartelinin kurucusu 69 yaşındaki Rafael Caro Quintero, DEA ajanı Enrique Camarena cinayeti ile suçlanarak 1985 yılında Kosta Rika'da tutuklanmış ve 28 yıl hapis yattıktan sonra 9 Ağustos 2013 tarihinde serbest bırakılmıştı. Ancak yine aynı cinayet sebebiyle 16 Ocak 2015'te bir federal mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Quintero'nun yakalanması için başına konulan 20 milyon dolarlık ödül ise şimdiye kadar bir uyuşturucu kaçakçısı için verilen en büyük rakam olmuştu.

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu kaçakçısı Quintero yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu kaçakçısı Quintero yakalandı - Son Dakika
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