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FBI'ın İsrailli NSO firmasının casus yazılımını soruşturduğu iddia edildi
6 saat önce
Amazon'un ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonuna NSO'nun casus yazılımıyla sızıldığı iddialarının ardından FBI'ın İsrailli firmanın yazılımını soruşturduğu iddia edildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD'li şirket, kişi ve bu ülke hükümetinin verilerine sızmak için İsrail merkezli NSO firmasının casus yazılımını kullanıp kullanmadığını soruşturduğu iddia edildi.
Reuters'ın haberine göre, bazı kaynaklar, söz konusu soruşturmanın 2017'den bu yana sürdüğünü ve bu yazılım aracılığıyla akıllı telefonlara sızılıp sızılmadığını tespit etmeye çalıştığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:37
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