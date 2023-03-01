FBI, Kovid-19 salgınının kaynağı olarak Çin'deki "laboratuvar kazası"nı işaret etti - Son Dakika
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FBI, Kovid-19 salgınının kaynağı olarak Çin'deki "laboratuvar kazası"nı işaret etti

01.03.2023 12:49
FBI, Kovid-19 salgınının kaynağı olarak Çin'deki "laboratuvar kazası"nı işaret etti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı" tezi üzerinde durduklarını söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı" tezi üzerinde durduklarını söyledi.

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunan Wray, "FBI, salgının büyük ihtimalle Vuhan'daki potansiyel bir laboratuvar kazası sonucu yayıldığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Wray, Fox News'e verdiği demeçte, salgının kökenine ilişin çalışmalarına dair birçok bilginin gizli olduğunu belirterek, "Yalnızca şu gözlemimi paylaşabilirim. Çin hükümeti buradaki işi, bizim yaptığımız işi, ABD hükümetinin ve yakın yabancı ortaklarımızın yaptığı işi engellemek ve karartmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.

Wall Street Journal, Enerji Bakanlığının kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazasıyla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fox News, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI, Kovid-19 salgınının kaynağı olarak Çin'deki 'laboratuvar kazası'nı işaret etti - Son Dakika

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