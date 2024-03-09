FBI: 2023 Yılında Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yüzde 53 Arttı - Son Dakika
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FBI: 2023 Yılında Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yüzde 53 Arttı

FBI: 2023 Yılında Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yüzde 53 Arttı

2023 yılı, kripto para birimleriyle ilişkili yatırım dolandırıcılıklarının ciddi bir şekilde arttığı bir dönem oldu. FBI'nın bulgularına göre, bu tür dolandırıcılıklardan kaynaklanan kayıplar bir önceki yıla göre %53 artarak milyarlarca dolara ulaştı. Kripto para dolandırıcılığı sadece ABD ile sınırlı değil, dünya genelinde birçok ülkede benzer vakalar artış gösteriyor. Yatırımcıların bilinçli ve dikkatli olması, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için en önemli adım olarak belirtiliyor.

09.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:24
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2023 yılı, kripto para birimleriyle ilişkili yatırım dolandırıcılıklarının ciddi bir şekilde arttığı bir dönem oldu. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) son bulgularına göre, bu tür dolandırıcılıklar nedeniyle yaşanan kayıplar, bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında artarak milyarlarca dolara ulaştı.

FBI: 2023 Yılında Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yüzde 53 Arttı

2023 yılı, kripto para birimleriyle bağlantılı yatırım hilelerinin tavan yaptığı bir yıl olarak tarihe geçti. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) son raporuna göre, bu tür dolandırıcılıklar nedeniyle yaşanan maddi kayıplar bir önceki yıla kıyasla yüzde 53'lük korkunç bir artış göstererek 2,57 milyar dolardan 3,94 milyar dolara fırladı. Bu durum, 2023'te yaşanan toplam yatırım dolandırıcılığı kayıplarının neredeyse yüzde 86'sının kripto para birimleriyle bağlantılı olduğunu gözler önüne seriyor.

FBI, yatırımcıların, yüksek getiri vaatleri ile kripto dolandırıcılıklarına adeta mıknatıs gibi çekildiğini belirtiyor. Özellikle romantizm dolandırıcılığı yönteminin yaygınlaşması dikkat çekici. Bu yöntemde dolandırıcılar, kurbanlarının duygusal bağlarını ve güvenlerini kazanarak onları kripto para göndermeye ikna ediyor ve ardından ortadan kayboluyorlar. Chainalysis'in Aralık 2023'teki raporuna göre, bu dolandırıcılık türü sonucu en az 374 milyon dolarlık kripto paranın çalındığı tahmin ediliyor.

Kripto para dolandırıcılığı sadece Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı değil. Dünya genelinde birçok ülkede benzer vakalar artış gösteriyor. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC) Nisan 2023'te yayımladığı rapora göre, Avustralyalılar 2022'de kripto para birimlerinin kullanıldığı yatırım dolandırıcılıklarında 221,3 milyon Avustralya doları (yaklaşık 146,9 milyon ABD doları) kaybetti. Bu, 2021 yılına kıyasla yüzde 162,4'lük bir artışa işaret ediyor.

Son olarak kripto para piyasalarının gelişmesi ve popülerleşmesi ne yazık ki dolandırıcılık girişimlerinin de artmasına yol açıyor. Bu nedenle yatırımcıların bilinçli ve dikkatli olması, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için en önemli adım olarak ifade ediliyor.

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SON DAKİKA: FBI: 2023 Yılında Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yüzde 53 Arttı - Son Dakika
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