Fbı: samuel little abd tarihinin en büyük seri katili

ABD'de 93 kadını öldürdüğünü belirten Samuel Little'ın 50 cinayeti Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından doğrulandı. FBI, Little'ı tarihin en büyük ve vahşi seri katili olduğunu açıkladı.

FBI'ya göre 2012 yılından beri hapishanede bulunan 78 yaşındaki Samuel Little'in cinayetleri 1970'lerde başlıyor. Cinayetlerini 1970 ile 2005 arasında işlediği tespit edilen Little'ın kanunla başı ilk defa 1956'da derde giriyor. Samuel Little, o yıllardaki birçok hırsızlık, sahtekarlık, uyuşturucu kullanımı ve şiddet suçuna karışmış. 2012 yılında Kaliforniya'da işlediği uyuşturucu kullanma ve satma suçundan tutuklandığında Los Angeles Polisi tarafından DNA'sı incelendi ve 1987-89 arasındaki 3 tane çözülmemiş cinayetle ilgili olduğu tespit edildi. Bu 3 cinayetten 2014 yılında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırıldı. Los Angeles Polisi, Samuel Little'ın suç geçmişini göz önüne alarak FBI'dan suç geçmişini araştırmasını istedi ve FBI Little'ın 'suç işleme profilini' hazırladı.

FBI, 93 CİNAYET İTİRAFININ 50'SİNİ DOĞRULADI

Samuel Little'ın cinayet işleme yöntemi mevcut çözülmemiş cinayetlerle karşılaştırılmaya başlanınca ABD'nin çeşitli yerlerinde işlenmiş ve faili bulunmamış bazı cinayetlerle benzerlikler tespit edildi. FBI ve diğer eyaletlerdeki polis merkezleriyle yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda 2018'den itibaren sorgulanan Samuel Little 93 cinayeti nasıl işlediğini, kadınları nasıl öldürdüğünü tarif etti ve kadınların eşkallerinin resmini çizdi. Seri katilin kurbanları çoğunlukla uyuşturucu bağımlısı, problem yaşayan ve savunmasız kadınlardan oluşuyor. Hiçbir şehirde sürekli kalmayan ve gittiği her yerde uyuşturucu ve şiddet bağlantılı suç işleyen Little, kurbanlarına şiddet uygulayarak ve sonunda boğarak öldürüyordu. FBI diğer 43 cinayeti de araştırmaya ve kanıtları aramaya devam ediyor.

