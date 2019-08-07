FBI sarımsak festivali saldırısına terörizm soruşturması açtı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 28 Temmuz'da California'da bir sarımsak festivalini hedef alan silahlı saldırı hakkında "terörizm" soruşturması açtığını duyurdu.

Saldırıda ikisi çocuk üç kişi ölmüş, dokuz kişi yaralanmış, polisin yaraladığı saldırgan da kendi silahıyla intihar etmişti.

19 yaşındaki saldırgan Santino William Legan'ın bilgisayarında aralarında dini kurumlar, federal binalar, siyasi partilere ait kurumlar ile Gilroy Sarımsak Festivali'nin de yer aldığı bir "hedef listesinin" bulunduğunu açıklayan FBI, saldırganın "şiddet içeren ideolojileri araştırdığını" açıkladı.

Öte yandan Legan'ın saldırı motivasyonuyla ilgili olarak henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Bu saldırının ardından gerçekleşen iki saldırıyla birlikte ABD'de 8 günde 34 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Legan'ın kullandığı AK-47 tipi silahı yasal yollarla aldığını söyleyen FBI ajanı John Bennett, listede adı geçen kurumları uyardıklarını açıkladı.

ABD basınına göre saldırı günü Legan Instagram'daki takipçilerine ırkçılar arasında popüler olan 19. yüzyıldan kalma bir kitabı okumaları çağrısında bulunmuş ve kentlerin "melez sürüler ve beyaz Silikon Vadisi çalışanları tarafından istila edilmesinden" şikayet etmişti.