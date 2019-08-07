Son Dakika Haberleri: FBI sarımsak festivali saldırısına terörizm soruşturması açtı
BBC
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FBI sarımsak festivali saldırısına terörizm soruşturması açtı

37 dakika önce

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 28 Temmuz'da California'da bir sarımsak festivalini hedef alan silahlı saldırı hakkında "terörizm" soruşturması açtığını duyurdu.

FBI sarımsak festivali saldırısına terörizm soruşturması açtı, System.String[]

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 28 Temmuz'da California'da bir sarımsak festivalini hedef alan silahlı saldırı hakkında "terörizm" soruşturması açtığını duyurdu.

Saldırıda ikisi çocuk üç kişi ölmüş, dokuz kişi yaralanmış, polisin yaraladığı saldırgan da kendi silahıyla intihar etmişti.

19 yaşındaki saldırgan Santino William Legan'ın bilgisayarında aralarında dini kurumlar, federal binalar, siyasi partilere ait kurumlar ile Gilroy Sarımsak Festivali'nin de yer aldığı bir "hedef listesinin" bulunduğunu açıklayan FBI, saldırganın "şiddet içeren ideolojileri araştırdığını" açıkladı.

Öte yandan Legan'ın saldırı motivasyonuyla ilgili olarak henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Bu saldırının ardından gerçekleşen iki saldırıyla birlikte ABD'de 8 günde 34 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Legan'ın kullandığı AK-47 tipi silahı yasal yollarla aldığını söyleyen FBI ajanı John Bennett, listede adı geçen kurumları uyardıklarını açıkladı.

ABD basınına göre saldırı günü Legan Instagram'daki takipçilerine ırkçılar arasında popüler olan 19. yüzyıldan kalma bir kitabı okumaları çağrısında bulunmuş ve kentlerin "melez sürüler ve beyaz Silikon Vadisi çalışanları tarafından istila edilmesinden" şikayet etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 
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