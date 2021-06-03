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FBI: Siber saldırının sorumlularının adalete teslim edilmesi için çalışılıyor - Son Dakika

FBI: Siber saldırının sorumlularının adalete teslim edilmesi için çalışılıyor

03.06.2021 14:38
FBI: Siber saldırının sorumlularının adalete teslim edilmesi için çalışılıyor, System.String[]

Et üreticisi Brezilya merkezli JBS'ye yapılan siber saldırı sonucu şirketin Kuzey Amerika ve Avustralya'daki operasyonları etkilenmişti.

Et üreticisi Brezilya merkezli JBS'ye yapılan siber saldırı sonucu şirketin Kuzey Amerika ve Avustralya'daki operasyonları etkilenmişti. FBI'dan yapılan açıklamada, JBS'ye yapılan siber saldırıdan muhtemelen Rusya merkezli bir suç örgütü olduğu düşünülen REvil'in sorumlu tutulduğu ve sorumluların adalete teslim edilmesi için çalışıldığı belirtildi.

ABD'de FBI'dan yapılan açıklamada, dünyanın en büyük taze et üreticisi Brezilya merkezli JBS SA'ya yapılan siber saldırıdan REvil'in (Sodinokibi) sorumlu tutulduğu ve sorumluların adalete teslim edilmesi için 'özenle' çalışıldığı belirtildi. REvil'in, muhtemelen Rusya merkezli bir suç örgütü olduğu düşünülüyor.

BİDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE SİBER SALDIRI KONUSUNUN GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin dün yaptığı basın açıklamasında siber saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde siber saldırı konusunu gündeme getirmesinin beklendiğini ifade ederek yanıt verdi. Psaki, "Bu konunun Başkan'ın (Biden), zirvede Başkan Putin ile görüşeceği konulardan biri olmasını bekliyoruz. ve değerlendirme açısından, nasıl yanıt verebileceğimiz konusunda herhangi bir seçeneği masadan kaldırmıyoruz. Ancak, elbette bunu dikkate almaya yönelik bir iç politika inceleme süreci var. Bu konuyla ilgili endişelerimizi iletmek için Ruslarla da doğrudan temas halindeyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Psaki, Başkan Biden'ın, Putin'in bu saldırıları durdurabileceği görüşünde olup olmadığına yönelik soruya ise "Başkan Biden, kesinlikle Putin'in ve Rus hükümetinin bu saldırıları önlemede ve durdurmada oynayacak bir rolü olduğunu düşünüyor" diyerek yanıt verdi.

JEAN-PİERRE: BEYAZ SARAY YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre ise salı günü yaptığı basın açıklamasında, et üreticisi JBS'nin, fidye yazılımı saldırısının hedefi olduğunu Pazar günü Beyaz Saray'a bildirdiğini ve Beyaz Saray'ın da JBS'ye yardım teklifinde bulunduğunu bildirdi. Jean-Pierre FBI'ın olayı araştırdığını belirterek, "Ekibimiz ve Tarım Bakanlığı, gün içinde liderleriyle birkaç kez görüştü. JBS, fidye talebinin muhtemelen Rusya merkezli bir suç örgütünden geldiğini yönetime bildirdi. Beyaz Saray bu konuda doğrudan Rus hükümeti ile temas halinde" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN KUZEY AMERİKA VE AVUSTRALYA'DAKİ OPERASYONLARI SİBER SALDIRIDAN ETKİLENMİŞTİ

JBS'den yapılan basın açıklamasında, şirketin, bugün tüm tesislerde üretime devam etmek için program üzerinde olduğu ifade edildi. Daha önce yapılan açıklamada ise şirketin Kuzey Amerika ve Avustralya'daki operasyonlarını etkileyen siber saldırının çözümünde 'önemli ilerleme' kaydedildiği, Meksika ve İngiltere'deki operasyonların etkilenmediği ve işlerin normal bir şekilde yürüdüğü belirtilmişti. Açıklamada, JBS'nin gıda arzını korumak için yetkililerle görüşmeler yaparak, ABD, Kanada ve Avustralya hükümetlerinden güçlü destek aldığı ifade edildi. JBS ABD CEO'su Andre Nogueira, "Beyaz Saray'a, FBI'a, ABD Tarım Bakanlığı'na, Avustralya ve Kanada hükümetlerine son iki gündeki yardımları için kişiler olarak teşekkür etmek istiyorum" dedi. Son olarak şirketin, şu anda herhangi bir müşteri, tedarikçi veya çalışanın verisinin ele geçirildiğine dair herhangi bir kanıtın bilgi dahilinde olmadığı ifade edildi.


FBI: Siber saldırının sorumlularının adalete teslim edilmesi için çalışılıyor
FBI: Siber saldırının sorumlularının adalete teslim edilmesi için çalışılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Federal Soruşturma Bürosu, Kuzey Amerika, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya FBI: Siber saldırının sorumlularının adalete teslim edilmesi için çalışılıyor - Son Dakika Dünya


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