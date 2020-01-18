FBI: Suudi Arabistan ABD'de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel FBI: Suudi Arabistan ABD'de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor - Son Dakika

FBI: Suudi Arabistan ABD'de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor

22 dakika önce

ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD'de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığı bildirildi.

FBI: Suudi Arabistan ABD'de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor, System.String[]

ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD'de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın ABD'deki faaliyetlerine ilişkin Kongre tarafından talep edilen 29 Ağustos 2019 tarihli raporda, "ABD'de ağır suça karışmış Suudi Arabistan vatandaşları, neredeyse mutlak surette Riyad tarafından ABD'den kaçırılıyor." ifadesi kullanıldı.


Suudi hükümetin, krallığın "ayıbını örtmek" amacıyla böyle bir yönteme başvurduğu belirtilen FBI raporunda, "ABD hükümeti Suudi Arabistan ile doğrudan bu konuyu görüşmez ve bu konuda iş birliğini temin etmezse, Suudi yetkililerin yakın zamanda bu faaliyetlerine son verecekleri mümkün görünmüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.


Büyük bir kısmı gizli bırakılan raporun kamuya açık kısmında, Suudi yetkililerin vatandaşlarını nasıl kaçırdığına ilişkin bilgilere yer verilmezken, söz konusu çalışma, Riyad'ın ABD'de giriştiği bu tür usulsüzlükleri resmi olarak belgelemesi açısından önem taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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