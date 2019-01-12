Son Dakika Haberleri: Fbı, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Soruşturmuş

Fbı, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Soruşturmuş

1 saat önce

NEW New York Times gazetesi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etti.

Fbı, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Soruşturmuş, System.String[]
NEW New York Times gazetesi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etti.

New York Times'ta yer alan habere göre, Trump'ın FBI Başkanı James Comey'i kovmasının ardından davranışlarının ulusal güvenlik tehdidi teşkil edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberde, FBI'ın ayrıca Trump'ın "bilerek" Rusya için çalışıp çalışmadığı ya da "farkında olmadan" Rusya'nın etkisinde kalıp kalmadığının incelediği öne sürüldü.

FBI'ın 2016'da seçim kampanyası sırasında Trump'ın Rusya ile bağlantısından şüphelendiği belirtilen haberde, Trump'ın göreve geldiği 2017'de ise bu bağlantılarla ilgili iddiaları soruşturan FBI Başkanı James Comey'i kovmasının şüpheleri güçlendirdiği kaydedildi.

Haberde ayrıca FBI'ın başlattığı soruşturmayı, ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in devraldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:19 Kaynak: AA

New York Times, Rusya Federasyonu, Donald Trump, Dünya
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