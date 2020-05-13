ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine düzenlenen terör saldırısında El Kaideli teröristlere yardım ettiğinden şüphelenilen Suudi yetkilinin ismini "yanlışlıkla" açıkladı.

Yahoo News'in özel haberine göre, FBI, 11 Eylül kurbanlarının aileleri tarafından açılan davalarda sunulan dosyalardan birinde, 1999-2000 yıllarında Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Mussaed Ahmed el Cerrah'ın ismini silmeyi unutarak olaya ilişkin en büyük sırlardan birini de açıklamış oldu.

Üst düzey FBI yetkilisi tarafından kaleme alınan ve bu hafta içi kamuya açılan mahkeme belgesinde, el Cerrah'ın 11 Eylül'de "İkiz Kuleler" olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine intihar saldırısı düzenleyen El Kaide mensubu iki saldırgana yardım ettiğinden şüphelenildiği kaydedildi.

FBI'ın "Suudi Arabistan bağlantısını örtbas" ettiği iddialarına ilişkin ilk delil olabilir

Belgede, el Cerrah'ın şu anda nerede olduğunun bilinmediği ancak bu kişinin saldırganlara yardım için ABD'den iki kişiyi ayarladığına dair suçlamalar bulunduğu belirtildi.

11 Eylül Saldırısı Kurbanları Sözcüsü Brett Eagleson ise ilk kez saldırıyı araştıran FBI ajanlarının, saldırganlar ile Suud Büyükelçiliği arasındaki bağları örtbas ettiğine dair ciddi bir delil olduğunu ifade etti.

Yahoo'nun haberi üzerine söz konusu belgeyi geri çeken FBI, belgenin yanlışlıkla dava dosyasına konulduğunu kaydetti.

11 Eylül'de ne olmuştu?

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.

Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Orta Doğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.