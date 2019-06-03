Son Dakika Haberleri: FC Barcelona, 2019-20 Ev Sahibi setini ortaya koyuyor
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FC Barcelona, 2019-20 Ev Sahibi setini ortaya koyuyor

1 saat önce

FC Barcelona'nın en yeni kitinin görüntülerine göz atın. Yeni tasarım, büyük mimar Antoni Gaudí tarafından tasarlanan en sembolik yapıların bazılarına ev sahipliği yapan Eixample bölgesinin karakteristik bloklarını birleştirerek, Barselona kentinden ilham alıyor.

FC Barcelona'nın en yeni kitinin görüntülerine göz atın. Yeni tasarım, büyük mimar Antoni Gaudí tarafından tasarlanan en sembolik yapıların bazılarına ev sahipliği yapan Eixample bölgesinin karakteristik bloklarını birleştirerek, Barselona kentinden ilham alıyor.
FC Barcelona, 2019-20 Ev Sahibi setini ortaya koyuyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:06 
Barselona, Barcelona, Spor
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