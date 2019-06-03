FC Barcelona, 2019-20 Ev Sahibi setini ortaya koyuyor
1 saat önce
FC Barcelona'nın en yeni kitinin görüntülerine göz atın. Yeni tasarım, büyük mimar Antoni Gaudí tarafından tasarlanan en sembolik yapıların bazılarına ev sahipliği yapan Eixample bölgesinin karakteristik bloklarını birleştirerek, Barselona kentinden ilham alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:06
FC Barcelona
'nın en yeni kitinin görüntülerine göz atın. Yeni tasarım, büyük mimar Antoni Gaudí tarafından tasarlanan en sembolik yapıların bazılarına ev sahipliği yapan Eixample bölgesinin karakteristik bloklarını birleştirerek, Barselona
kentinden ilham alıyor.
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor
Galatasaray'da Banega gelişmesi!
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu
Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı