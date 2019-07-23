Son Dakika Haberleri: FC Barcelona'da Xavi Simons'ın en iyi anları
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FC Barcelona'da Xavi Simons'ın en iyi anları

1 saat önce

Barça genius Xavi Simons, Katalan kulübündeki sözleşmesini yeniledikten sonra kulüpten ayrılmayı seçti. Hollandalı oyuncu kulübü ücretsiz bir ajan olarak terk etti.

Barça genius Xavi Simons, Katalan kulübündeki sözleşmesini yeniledikten sonra kulüpten ayrılmayı seçti. Hollandalı oyuncu kulübü ücretsiz bir ajan olarak terk etti.
FC Barcelona'da Xavi Simons'ın en iyi anları
Xavier Hernandez Creus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05 
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