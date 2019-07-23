FC Barcelona'da Xavi Simons'ın en iyi anları
1 saat önce
Barça genius Xavi Simons, Katalan kulübündeki sözleşmesini yeniledikten sonra kulüpten ayrılmayı seçti. Hollandalı oyuncu kulübü ücretsiz bir ajan olarak terk etti.
Barça genius Xavi Simons, Katalan kulübündeki sözleşmesini yeniledikten sonra kulüpten ayrılmayı seçti. Hollandalı oyuncu kulübü ücretsiz bir ajan olarak terk etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05
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