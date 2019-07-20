FC Barcelona Japonya'ya seyahat
21 dakika önce
Barça'nın keşfi Tokyo'ya gidiyor ve Rakuten tarafından sunulan FC Barcelona Japonya Turu 2019 için başlangıç noktası. İlk takımdan 17, Barça B'den dokuz oyuncu var ve Chelsea (23 Temmuz, Tokyo) ve Vissel Kobe (27 Temmuz, Kobe) karşı iki maç oynayacaklar.
Barça'nın keşfi Tokyo
'ya gidiyor ve Rakuten tarafından sunulan FC Barcelona Japonya
Turu 2019 için başlangıç noktası. İlk takımdan 17, Barça B'den dokuz oyuncu var ve Chelsea
(23 Temmuz, Tokyo) ve Vissel Kobe (27 Temmuz, Kobe) karşı iki maç oynayacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05
Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi! Matthijs de Ligt: Juventus'a Sarri için geldim Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı! Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı