Son Dakika Haberleri: FC Barcelona Japonya'ya seyahat
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FC Barcelona Japonya'ya seyahat

21 dakika önce

Barça'nın keşfi Tokyo'ya gidiyor ve Rakuten tarafından sunulan FC Barcelona Japonya Turu 2019 için başlangıç noktası. İlk takımdan 17, Barça B'den dokuz oyuncu var ve Chelsea (23 Temmuz, Tokyo) ve Vissel Kobe (27 Temmuz, Kobe) karşı iki maç oynayacaklar.

Barça'nın keşfi Tokyo'ya gidiyor ve Rakuten tarafından sunulan FC Barcelona Japonya Turu 2019 için başlangıç noktası. İlk takımdan 17, Barça B'den dokuz oyuncu var ve Chelsea (23 Temmuz, Tokyo) ve Vissel Kobe (27 Temmuz, Kobe) karşı iki maç oynayacaklar.
FC Barcelona Japonya'ya seyahat
Barcelona, Japonya, Chelsea, Tokyo, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05 
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