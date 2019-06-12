FC Barcelona'nın Arjantinli Copa América Efsaneleri
3 saat önce
FC Barcelona'nın yıllar içinde Arjantinli yıldızlardan oluşan bir zenginliği vardı; Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Diego Maradona ve Javier Saviola. Bu oyuncular hem Barça hem de Copa América'da işaret bıraktı. Kırmızı ve mavinin en güzel anlarından bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06
FC Barcelona
'nın yıllar içinde Arjantinli yıldızlardan oluşan bir zenginliği vardı; Javier Mascherano
, Juan Román Riquelme, Diego Maradona
ve Javier Saviola. Bu oyuncular hem Barça hem de Copa América'da işaret bıraktı. Kırmızı ve mavinin en güzel anlarından bazılarına göz atın.
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