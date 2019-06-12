FC Barcelona'nın Brezilya Copa América Efsaneleri
3 saat önce
FC Barcelona, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Dani Alves ve Neymar gibi büyükler de dahil olmak üzere, tarih boyunca en iyi Brezilyalı oyunculardan bazılarına sahipti. Aralarında yedi Copa America kazanırken, Camp Nou'daki bu efsanelerin en iyi anlarından bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06
FC Barcelona
, Romário, Ronaldo
, Rivaldo
, Ronaldinho
, Dani Alves
ve Neymar
gibi büyükler de dahil olmak üzere, tarih boyunca en iyi Brezilyalı oyunculardan bazılarına sahipti. Aralarında yedi Copa America kazanırken, Camp Nou'daki bu efsanelerin en iyi anlarından bazılarına göz atın.
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