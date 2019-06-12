Son Dakika Haberleri: FC Barcelona'nın Brezilya Copa América Efsaneleri
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FC Barcelona'nın Brezilya Copa América Efsaneleri

3 saat önce

FC Barcelona, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Dani Alves ve Neymar gibi büyükler de dahil olmak üzere, tarih boyunca en iyi Brezilyalı oyunculardan bazılarına sahipti. Aralarında yedi Copa America kazanırken, Camp Nou'daki bu efsanelerin en iyi anlarından bazılarına göz atın.

FC Barcelona, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Dani Alves ve Neymar gibi büyükler de dahil olmak üzere, tarih boyunca en iyi Brezilyalı oyunculardan bazılarına sahipti. Aralarında yedi Copa America kazanırken, Camp Nou'daki bu efsanelerin en iyi anlarından bazılarına göz atın.
FC Barcelona'nın Brezilya Copa América Efsaneleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 
Spor
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