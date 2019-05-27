Son Dakika Haberleri: FC BARCELONA'NIN LA MASIA: AYIN HEDEFLERİ

FC BARCELONA'NIN LA MASIA: AYIN HEDEFLERİ

3 saat önce

Bu ay La Masia oyuncularından beş şaşırtıcı saldırı daha. Başka bir ay ve La Masia'nın genç yeteneklerinden daha muhteşem hedefler. Ayın en iyi 5 hedefi için derlememize göz atın!

Bu ay La Masia oyuncularından beş şaşırtıcı saldırı daha. Başka bir ay ve La Masia'nın genç yeteneklerinden daha muhteşem hedefler. Ayın en iyi 5 hedefi için derlememize göz atın!
FC BARCELONA'NIN LA MASIA: AYIN HEDEFLERİ
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:06 
Spor
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