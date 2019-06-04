Son Dakika Haberleri: FC Barcelona revela takımı casa 2019/20
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FC Barcelona revela takımı casa 2019/20

46 dakika önce

Tim as tim ens ovo ovo tim úl úl úl úl úl úl úl tim úl úl úl tim tim úl tim tim tim tim tim tim O novo tasarım, Barselona’nın en büyük tasarımlarından biri, blocos característico'lar, Eixample’nin bairro'su, abriga alguns, edici ve mais amblemi projelerini tamamladılar.

Tim as tim ens ovo ovo tim úl úl úl úl úl úl úl tim úl úl úl tim tim úl tim tim tim tim tim tim O novo tasarım, Barselona'nın en büyük tasarımlarından biri, blocos característico'lar, Eixample'nin bairro'su, abriga alguns, edici ve mais amblemi projelerini tamamladılar.
FC Barcelona revela takımı casa 2019/20
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:06 
Spor
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