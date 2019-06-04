FC Barcelona revela takımı casa 2019/20
46 dakika önce
Tim as tim ens ovo ovo tim úl úl úl úl úl úl úl tim úl úl úl tim tim úl tim tim tim tim tim tim O novo tasarım, Barselona’nın en büyük tasarımlarından biri, blocos característico'lar, Eixample’nin bairro'su, abriga alguns, edici ve mais amblemi projelerini tamamladılar.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:06
Tim as tim ens ovo ovo tim úl úl úl úl úl úl úl tim úl úl úl tim tim úl tim tim tim tim tim tim O novo tasarım, Barselona
'nın en büyük tasarımlarından biri, blocos característico'lar, Eixample'nin bairro'su, abriga alguns, edici ve mais amblemi projelerini tamamladılar.
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