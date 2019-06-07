FC Basel En İyi 10 Asist 2018-19
30 dakika önce
FC Basel için 2018-19 sezonunun en iyi 10 asistine göz atın. Featuring Luca Zuffi, Valentin Stocker ve daha bir çok asist var.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:06
FC Basel
için 2018-19 sezonunun en iyi 10 asistine göz atın. Featuring Luca Zuffi, Valentin Stocker ve daha bir çok asist var.
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