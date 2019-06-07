Son Dakika Haberleri: FC Basel En İyi 10 Asist 2018-19
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FC Basel En İyi 10 Asist 2018-19

30 dakika önce

FC Basel için 2018-19 sezonunun en iyi 10 asistine göz atın. Featuring Luca Zuffi, Valentin Stocker ve daha bir çok asist var.

FC Basel için 2018-19 sezonunun en iyi 10 asistine göz atın. Featuring Luca Zuffi, Valentin Stocker ve daha bir çok asist var.
FC Basel En İyi 10 Asist 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:06 
Basel, Spor
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