FC Basel En İyi 10 Kazananlar 2018-19
30 dakika önce
Kaleci Jonas Omlin ve Martin Hansen'den 2018-19 sezonunun en iyi tasarruflarından bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:06
Kaleci Jonas Omlin ve Martin Hansen'den 2018-19 sezonunun en iyi tasarruflarından bazılarına göz atın.
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