Son Dakika Haberleri: FC Bayern Marienplatz'da İkili Kutluyor

FC Bayern Marienplatz'da İkili Kutluyor

2 saat önce

Tüm FC Bayern ekibi, taraftarlarıyla birlikte başarılı bir sezonu kutlamak için Pazar günü Münih Marienplatz'daki Belediye Binası balkonunda göründü. Rafinha, şampiyonluk kalkanını 15.000 taraftarın önünde tutma onuruna sahipti. Çok geçmeden DFB Cup Bayern'i takip eden Niklas Süle, finalde RB Leipzig'i mağlup ettikten yaklaşık 17 saat önce kazandı. Thomas Müller kişisel bir serenat söyledi, Manuel Neuer ise “Çifte kazanan, çifte kazanan, hey, hey, hey” ile taraftarları vurdu.

Tüm FC Bayern ekibi, taraftarlarıyla birlikte başarılı bir sezonu kutlamak için Pazar günü Münih Marienplatz'daki Belediye Binası balkonunda göründü. Rafinha, şampiyonluk kalkanını 15.000 taraftarın önünde tutma onuruna sahipti. Çok geçmeden DFB Cup Bayern'i takip eden Niklas Süle, finalde RB Leipzig'i mağlup ettikten yaklaşık 17 saat önce kazandı. Thomas Müller kişisel bir serenat söyledi, Manuel Neuer ise "Çifte kazanan, çifte kazanan, hey, hey, hey" ile taraftarları vurdu.
FC Bayern Marienplatz'da İkili Kutluyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06 
Rafinha, Leipzig, Münih, Spor
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